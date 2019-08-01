Зеркаль анонсувала новий рівень боротьби за військовополонених моряків
|08:00 15.08.2019
|Крым
У Міністерстві закордонних справ анонсували новий рівень боротьби за військовополонених моряків, яких продовжує утримувати Росія.
В інтерв'ю ВВС Україна заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль зазначила, що питання моряків порушується на всіх зустрічах на найвищих щаблях, пише ZN,UA.
"Ми чекали, що це рішення (щодо звільнення моряків, - ZN,UA) буде виконано перед виборами. Не сталося, незважаючи на те, що багато хто казав: зараз привезуть, нададуть, ще щось. Для них – це важіль тиску і створення навіть всередині нашого суспільства незадоволення тим, що відбувається. Але, повертаючись до формули, яку вони нам нав'язують, вона є неприйнятною. Тому що надавати державні гарантії щодо участі наших військових в кримінальному процесі, який ми вважаємо незаконним, - це по-перше, нонсенс, а по-друге – приниження", - сказала Зеркаль.
За її словами, боротьба за звільнення українців продовжується, усіх партнерів України залучають для тиску на РФ. З початком нового політичного сезону також почнеться новий рівень боротьби за моряків, додала заступниця міністра.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".
У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців досі утримують у СІЗО "Лефортове" (Москва), РФ продовжує маніпулювати власним розумінням рішення.
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