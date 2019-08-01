В рамках учений около 200 военнослужащих медицинских учреждений Черноморского флота страны-агрессора развернули полевой госпиталь.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ оккупантов, передает Крыминформ.

«На Черноморском флоте проведено учение по развёртыванию военного полевого госпиталя. Военнослужащие медицинских подразделений 1472 Военно-морского клинического госпиталя флота отработали комплекс мероприятий по передислокации колонны военно-медицинской техники в район проведения учения с дальнейшим развёртыванием на неприспособленной местности военного полевого госпиталя», – сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие с помощью пневмокаркасных модулей в минимальные сроки подготовили госпиталь к проведению медицинских процедур, оборудовали полевой госпиталь необходимым оборудованием и инфраструктурой.

Всего в учении было задействовано порядка 200 военнослужащих медицинских учреждений ЧФ и около 50 единиц военной и специальной медтехники.