В Министерстве образования РФ, основываясь на данных Росстата, определились с регионами, где чаще всего лишают родительских прав.

По общему числу случаев лишения родительских прав лидирует Московская область. За жестокое обращение с детьми чаще всего лишают прав в оккупированном Россией Крыму, пишут Примечания со ссылкой на росСМИ.

В Севастополе и нескольких регионах Северного Кавказа в 2018 году не было зарегистрировано ни одного случая жестокого обращения с детьми.

Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК. Здесь было зафиксировано 159 таких случаев. Это почти в три раза больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае, которые делят второе и третье места, — по 55 таких случаев. В первой пятерке также Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

В десяти регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Четыре из них находятся в Северо-Кавказском федеральном округе: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Также не зафиксировано жестокого обращения с детьми в Тамбовской и Орловской областях, Республике Алтай, Калмыкии, Севастополе и на Чукотке. В большинстве из них статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год, следует из данных Росстата.

Крым стал лидером по количеству родителей, лишенных прав за жестокое обращение с детьми, за 2018 год на полуострове было принято 26 таких решений. В Приморском крае — 17, Архангельской области — 14, Нижегородской и Оренбургской — по 11. По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидирует Московская область с показателем 1165. В Красноярском крае — 1126, Свердловской области — 981, Пермском крае — 964, Нижегородской области — 947.

«Суд прописывает только одну причину как основную и, как правило, ту, что легче доказать. Например, алкоголизм и насилие практически всегда связаны, а суд лишает прав за алкоголизм (3284 случая в 2018 году, а за жестокое обращение — 276)», — отмечает член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья.