Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
|09:00 15.08.2019
|Турция
Турецькі безпілотники почали виконання завдань на півночі Сирії, де представники Збройних сил Туреччини та США працюють над створенням зони безпеки.
Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Міноборони Туреччини, пише Укрінформ.
«Безпілотні літальні апарати почали виконання завдань в регіоні (на півночі Сирії – ред.)», - зазначається у заяві.
Також Міноборони повідомляє, що триває робота над створенням Центру спільних операцій Збройних сил США й Туреччини в Сирії.
Центр спільних операцій розміщуватиметься в Шанлиурфі, місті на сході Туреччини, неподалік від сирійського кордону.
Як повідомлялося, у вівторок, 13 серпня до Шанлиурфи прибула група американських військових у складі 6 осіб. Спільно з представниками ЗС Туреччини було розпочато роботу зі створення Центру спільних операцій Збройних сил США й Туреччини в Сирії.
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