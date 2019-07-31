В оккупированном Крыму "транспортная прокуратура" взялась за морских перевозчиков

11:20 15.08.2019   Крым

Сотрудники "транспортной прокуратуры" по оккупированному Крыму выявили факты нелегальных пассажирских перевозок на маломерных судах в Судаке и Алуште. 

Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пишут Примечания.

«В ходе выездной проверки установлены два факта осуществления перевозки пассажиров на маломерных судах без лицензии в районе Судака и Алушты. Кроме этого, проверкой установлен факт несоблюдения лицензионных условий в деятельности индивидуального предпринимателя, выразившийся в превышении норм пассажировместимости при перевозке пассажиров на маломерном судне», – говорится в сообщении оккупационного ведомства.

По указанным фактам прокуратурой вынесено три постановления об административных нарушениях по частям 1 и 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии, с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы переданы на рассмотрение в мировые суды. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

Ранее оккупационные власти Крыма объявили войну нелегальным автоперевозчикам. В рейды вышли ГИБДД, МВД и члены комиссии из Минтранса. 

В период с 18 июля по 5 августа сотрудники полиции выявили 221 факт нелегальной перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории оккупированного Крыма. Проверки коснулись также перевозчиков, которые возят пассажиров через админграницу на материковую часть Украины. С начала года также было выявлено почти 500 нелегальных таксистов.



Ще на цю тему:

18:00 13.08.2019
Официальная статистика показала рост потока автомобилей по Керченскому мосту
10:05 12.08.2019
В России разрабатывают экономичный лайнер «для полетов в Крым»
18:10 05.08.2019
Севастопольских перевозчиков стали штрафовать из-за жалоб клиентов
09:20 01.08.2019
В Севастополе решили реконструировать старые катера до покупки новых
08:57 31.07.2019
У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і перегородили море парканом
08:40 26.07.2019
Вылетевший из Симферополя самолет вернулся обратно из-за неубранного шасси
11:05 25.07.2019
Официальный автобусный маршрут «Симферополь – граница с Украиной» начал работу в аннексированном Крыму
11:40 22.07.2019
Оккупанты признают, что запрет нелегальных перевозчиков грозит Крыму транспортным коллапсом
20:40 04.07.2019
Оккупанты заявляют, что с начала года железная дорога Крыма перевезла 1,6 млн человек
19:00 03.07.2019
Аэропорт Симферополя в первом полугодии 2019 года обслужил около 2 млн пассажиров
16:45 10.06.2019
Идущую в оккупированный Крым колонну МЧС протаранила фура в Тульской области / Фото
09:50 04.06.2019
МРК «Великий Устюг» пришел с Каспия в Севастополь
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
Всі новини країни
Россия Россия
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:20 15.08.2019
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
16:50 15.08.2019
«Газпром» попросил из бюджета триллион на новый мегапроект
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
20:20 15.08.2019
В оккупированном Крыму избили туриста: полиция проверяет факт драки уличного музыканта со священником
20:00 15.08.2019
Оккупанты признали, что севастопольское судостроение приносит только убытки
19:40 15.08.2019
После аннексии Крыма экономика России "топчется на месте"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд