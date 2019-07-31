Сотрудники "транспортной прокуратуры" по оккупированному Крыму выявили факты нелегальных пассажирских перевозок на маломерных судах в Судаке и Алуште.

Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пишут Примечания.

«В ходе выездной проверки установлены два факта осуществления перевозки пассажиров на маломерных судах без лицензии в районе Судака и Алушты. Кроме этого, проверкой установлен факт несоблюдения лицензионных условий в деятельности индивидуального предпринимателя, выразившийся в превышении норм пассажировместимости при перевозке пассажиров на маломерном судне», – говорится в сообщении оккупационного ведомства.

По указанным фактам прокуратурой вынесено три постановления об административных нарушениях по частям 1 и 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии, с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы переданы на рассмотрение в мировые суды. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

Ранее оккупационные власти Крыма объявили войну нелегальным автоперевозчикам. В рейды вышли ГИБДД, МВД и члены комиссии из Минтранса.

В период с 18 июля по 5 августа сотрудники полиции выявили 221 факт нелегальной перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории оккупированного Крыма. Проверки коснулись также перевозчиков, которые возят пассажиров через админграницу на материковую часть Украины. С начала года также было выявлено почти 500 нелегальных таксистов.