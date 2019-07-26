Филиалы некоторых западных компаний в России принимают на работу выпускников вузов оккупированного Крыма, которые получают российские дипломы о высшем образовании.

Речь идет об американской «PepsiCo» и французской «Danone», пишет Информационное сопротивление.

«Министерство иностранных дел России приветствует заявления представителей PepsiCo и Danone об отсутствии дискриминации в отношении выпускников крымских университетов в процессе приема на работу», — говорится в сообщении МИД РФ в Твиттере.

Кроме этого там выразили удовлетворение, что компании PepsiCo и Danone публично отреагировали на сигнал и заверили, что выпускники крымских университетов не подвергались дискриминации во время процесса приема на работу.

В свою очередь, представители компаний подчеркнули, что не существует никаких ограничений для выпускников любых университетов, и они нанимают людей на основе профессиональных навыков и опыта.

Таким образом, представители этих компаний легитимируют противозаконную выдачу Россией дипломов жителям оккупированной территории Крыма. Тем самым нарушают законодательство Украины и международное право.

Остается один вопрос – такой позиции придерживается руководство «PepsiCo» и «Danone» или это «самодеятельность» российских филиалов, спрашивает издание.