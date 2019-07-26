Филиалы западных компаний в России берут на работу крымских «выпускников»
|08:20 15.08.2019
|Крым
Филиалы некоторых западных компаний в России принимают на работу выпускников вузов оккупированного Крыма, которые получают российские дипломы о высшем образовании.
Речь идет об американской «PepsiCo» и французской «Danone», пишет Информационное сопротивление.
«Министерство иностранных дел России приветствует заявления представителей PepsiCo и Danone об отсутствии дискриминации в отношении выпускников крымских университетов в процессе приема на работу», — говорится в сообщении МИД РФ в Твиттере.
Кроме этого там выразили удовлетворение, что компании PepsiCo и Danone публично отреагировали на сигнал и заверили, что выпускники крымских университетов не подвергались дискриминации во время процесса приема на работу.
В свою очередь, представители компаний подчеркнули, что не существует никаких ограничений для выпускников любых университетов, и они нанимают людей на основе профессиональных навыков и опыта.
Таким образом, представители этих компаний легитимируют противозаконную выдачу Россией дипломов жителям оккупированной территории Крыма. Тем самым нарушают законодательство Украины и международное право.
Остается один вопрос – такой позиции придерживается руководство «PepsiCo» и «Danone» или это «самодеятельность» российских филиалов, спрашивает издание.
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