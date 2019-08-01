Суд у РФ відмовив політв’язню Кольченку у достроковому звільненні

21:21 14.08.2019   Крым

Виїзний суд відбувся в колонії №6 в Копейську 31 липня.

«Хотів би ще раз підкреслити, що моя мати вже досягла пенсійного віку, не працює і не має можливості мене утримувати. Крім того, в силу віку, вона дуже потребує моєї моральної, фізичної та — що важливо — матеріальної допомоги. Я молодий і працездатний. Я хочу і можу і продовжувати подальше навчання і працювати. Я не боюся фізичного праці. Замість того, щоб жити за рахунок платників податків, я міг би себе утримувати», — наголосив політв’язень, передає Громадське. 

Він також просив суд врахувати, що з моменту його затримання числиться на контролі у медичних працівників СІЗО і ІК-6 в зв'язку з дефіцитом маси тіла.

«Усунути цю патологію в умовах колонії при відсутності додаткового білкового харчування неможливо. Таким чином, ця проблема може перерости в хронічне захворювання і мати незворотні наслідки», — додав Кольченко.

Кольченко назвав примусові роботи «одним з можливих кроків до адаптації в суспільстві», а також заявив, що його подальше перебування в ув'язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

Свою відмову суд мотивував тим, що мають місце порушення режиму в колонії з боку Кольченка та стягнення на його адресу.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням. Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції має відбутися протягом місяця. Але перспектив правозахисник не бачить. У коментарі Громадському Микола Щур також зазначив, що «поки немає можливості зачепитися за щось у формулюванні відмови суду, щоб звернутися до ЄСПЛ».

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній надалі перебуває у колонії у місті Шахти Ростовської області.



Ще на цю тему:

19:40 13.08.2019
На незаконных раскопках в Крыму найден фрагмент редкой надгробной плиты / Фото
17:20 13.08.2019
Оккупанты проанализируют, чем занимаются крымчане в свободное время
15:20 13.08.2019
Глава оккупированного Крыма рассказал Путину о сказочной жизни в Крыму
10:00 13.08.2019
В рейдерском захвате санатория в Ялте пострадала Поклонская
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
19:01 12.08.2019
Україна висунула на "Оскар" стрічку "Додому" про події на Донбасі та в Криму
18:21 12.08.2019
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
17:21 12.08.2019
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
13:21 12.08.2019
У столичному супермаркеті школярам продають щоденники з картою України без Криму
20:40 09.08.2019
Шесть судов «Крымских морских портов» уйдут с молотка: слишком дорого их содержать
19:10 09.08.2019
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
16:50 09.08.2019
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
21:06 14.08.2019
Горные стрелки армий пяти государств в рамках АрМИ-2019 совершили десантирование и марш-бросок на Эльбрусе
20:41 14.08.2019
Литва і Німеччина: "Північний потік-2" має враховувати інтерес України
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
Всі новини країни
Украина Украина
10:00 15.08.2019
Британія в ООН заявляє про утиски прав українців в окупованому Криму
09:40 15.08.2019
У Москві заарештували активіста, який допомагав військовополоненим морякам
09:20 15.08.2019
Российские военные развернули полевой госпиталь в оккупированном Крыму
08:40 15.08.2019
Летевший из Москвы в Симферополь самолет, совершил жесткую посадку в поле
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд