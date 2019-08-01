Шахтинський міськсуд Ростовської області РФ продовжив ще на три місяці запобіжний захід фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група) Тофіку Абдулгазієву і Яшару Муєдінову.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"13 серпня 2019 року в Шахтинському міському суді винесено рішення про продовження запобіжного заходу Абдулгазієву Тофіку і Муєдінову Яшару до листопада 2019 року", - повідомив адвокат.

За його словами, на жоден доказ захисту, який клопоче про звільнення підзахисних під домашній арешт, не зважили.

Більше того, повідомив Курбедінов, на засіданні було представлено гарантійний лист Консульства України у Ростовській області про те, що у разі зміни запобіжного заходу на домашній арешт консульство гарантує їм оренду житла і фінансову допомогу.

Однак це також не вплинуло на рішення суду.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Таганрозькому міському суді Ростовської області був продовжений на три місяці термін тримання під вартою активістів, які проходять у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група), Сейрану Муртазі, Меджиту Абдурахманову, Енверу Аметову і Рустему Сейтхалілову. Крім того, Жовтневий районний суд м. Ростов-на-Дону продовжив арешт ще 4-м фігурантам так званої “справи Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група) Різі Ізетову, Ремзі Бекірову, Шабану Умерову і Руслану Сулейманову.

27 березня ФСБ РФ провела в Криму масові облави та обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24 людини. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли в Ростовську область, де вони утримувалися в п'яти СІЗО. Потім частину заарештованих етапували до Криму для проведення "слідчих дій".

П'ятьох із заарештованих підозрюють в “організації діяльності терористичної групи”. Решті інкримінують “участь в діяльності терористичної організації”.