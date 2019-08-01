Справа Хізб ут-Тахрір: суд у Ростовській області продовжив арешт двом фігурантам

21:01 14.08.2019   Крым

Шахтинський міськсуд Ростовської області РФ продовжив ще на три місяці запобіжний захід фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група) Тофіку Абдулгазієву і Яшару Муєдінову.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"13 серпня 2019 року в Шахтинському міському суді винесено рішення про продовження запобіжного заходу Абдулгазієву Тофіку і Муєдінову Яшару до листопада 2019 року", - повідомив адвокат.

За його словами, на жоден доказ захисту, який клопоче про звільнення підзахисних під домашній арешт, не зважили.

Більше того, повідомив Курбедінов, на засіданні було представлено гарантійний лист Консульства України у Ростовській області про те, що у разі зміни запобіжного заходу на домашній арешт консульство гарантує їм оренду житла і фінансову допомогу.

Однак це також не вплинуло на рішення суду.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Таганрозькому міському суді Ростовської області був продовжений на три місяці термін тримання під вартою активістів, які проходять у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група), Сейрану Муртазі, Меджиту Абдурахманову, Енверу Аметову і Рустему Сейтхалілову. Крім того, Жовтневий районний суд м. Ростов-на-Дону продовжив арешт ще 4-м фігурантам так званої “справи Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група) Різі Ізетову, Ремзі Бекірову, Шабану Умерову і Руслану Сулейманову.

27 березня ФСБ РФ провела в Криму масові облави та обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24 людини. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли в Ростовську область, де вони утримувалися в п'яти СІЗО. Потім частину заарештованих етапували до Криму для проведення "слідчих дій".

П'ятьох із заарештованих підозрюють в “організації діяльності терористичної групи”. Решті інкримінують “участь в діяльності терористичної організації”.



Ще на цю тему:

13:21 14.08.2019
Джемілєв назвав приблизну вартість нової мечеті в Києві
07:49 14.08.2019
Адвокат не смог посетить в СИЗО своего подзащитного Эдема Бекирова
11:00 13.08.2019
Фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» цього тижня можуть етапувати до колонії
20:01 12.08.2019
Одного з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до російської колонії
15:21 12.08.2019
Политзаключенный Эдем Бекиров передал письмо из колонии
15:01 12.08.2019
У Джанкойському районі Криму місцева влада не узгодила проведення свята "Курбан байрам"
21:30 09.08.2019
У Криму ще трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
15:20 09.08.2019
Оккупационный суд продлил арест трем фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»
12:40 09.08.2019
Прокуратура АРК: Обвинувача у справі Едема Бекірова підозрюють в держзраді
20:01 08.08.2019
У Криму триває переслідування за участь у кримськотатарському батальйоні
19:41 08.08.2019
Суддя відмовився викликати «швидку допомогу» кримськотатарському активісту Бекірову
11:05 08.08.2019
Омбудсмен застерегла від утримання в ув'язненні тяжкохворого Бекірова
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
21:06 14.08.2019
Горные стрелки армий пяти государств в рамках АрМИ-2019 совершили десантирование и марш-бросок на Эльбрусе
20:41 14.08.2019
Литва і Німеччина: "Північний потік-2" має враховувати інтерес України
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
Всі новини країни
Украина Украина
10:00 15.08.2019
Британія в ООН заявляє про утиски прав українців в окупованому Криму
09:40 15.08.2019
У Москві заарештували активіста, який допомагав військовополоненим морякам
09:20 15.08.2019
Российские военные развернули полевой госпиталь в оккупированном Крыму
08:40 15.08.2019
Летевший из Москвы в Симферополь самолет, совершил жесткую посадку в поле
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд