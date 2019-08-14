Литовський президент Гітанас Науседа після зустрічі з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель заявив, що Литва та Німеччина вважають за необхідне врахувати інтерес України у контексті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 15 min.

Україна стурбована тим, що може втратити транзит російського газу після того, як "Північний потік-2" почне транспортувати газ з РФ до Німеччини.

"Ми висловили наш скептицизм з приводу "Північного потоку-2". По-перше, тому що це свого роду небезпека та удар по диверсифікації енергопостачань в Євросоюзі", - сказав Науседа після зустрічі з Меркель у середу.

"Однак є ще одне дуже важливе питання — інтереси України, інтереси транзиту газу через країну. І пані Меркель… погодилася, що ці українські інтереси повинні поважатися", - сказав литовський президент.

Проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського союзу від російського газу.

Німеччина вважає будівництво газопроводу економічним, а не політичним проєктом. Проте Меркель офіційно декларує, що питання будівництва "Північного потоку-2" і транзиту газу через територію України є тісно пов’язаними.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель у червні заявив, що вірить у домовленості між Україною та РФ щодо транзиту газу "на прийнятних для України умовах".