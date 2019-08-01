Горные стрелки армий пяти государств, участвующие в международном конкурсе «Эльбрусское кольцо-2019», в ходе выполнения специальной задачи совершили десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

В районе северной стороны горы Эльбрус военнослужащие преодолели участок маршрута Ледовое озеро (3324 м) – плато Ирахиксырт (2961 м) – перевал Бурунтыш (3083 м), а также выполнили специальную задачу «Десантирование с совершением марш-броска», пишет пресс-служба Минобороны России.

Подразделения в полном составе десантировались посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ, вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении более 500 м от площадки десантирования.

После высадки группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа.

В международном конкурсе «Эльбрусское кольцо-2019» принимают участие команды России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана. Всего — более 60 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр. Данный вид конкурса проводится четвертый раз в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Торжественное закрытие международного этапа конкурса состоится в поселке Терскол 16 августа.