Горные стрелки армий пяти государств в рамках АрМИ-2019 совершили десантирование и марш-бросок на Эльбрусе
|21:06 14.08.2019
|Россия
Горные стрелки армий пяти государств, участвующие в международном конкурсе «Эльбрусское кольцо-2019», в ходе выполнения специальной задачи совершили десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).
В районе северной стороны горы Эльбрус военнослужащие преодолели участок маршрута Ледовое озеро (3324 м) – плато Ирахиксырт (2961 м) – перевал Бурунтыш (3083 м), а также выполнили специальную задачу «Десантирование с совершением марш-броска», пишет пресс-служба Минобороны России.
Подразделения в полном составе десантировались посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ, вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении более 500 м от площадки десантирования.
После высадки группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа.
В международном конкурсе «Эльбрусское кольцо-2019» принимают участие команды России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана. Всего — более 60 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр. Данный вид конкурса проводится четвертый раз в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.
Торжественное закрытие международного этапа конкурса состоится в поселке Терскол 16 августа.
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