Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Литви Гітанас Науседа в ході двосторонніх переговорів підкреслили необхідність виконання мінських угод щодо Донбасу і деокупації Криму для зняття санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського президента, передає РБК Украина.

Зокрема, Меркель заявила, що сторони обговорили ситуацію в Україні, в тому числі, необхідність виконання мінських мирних угод.

"При обміні думками щодо Росії я повторив позицію, яку Литва займає давно. У той час як в Україні є зовнішнє втручання, в той час як існує висока напруженість, у той час як Крим анексований, дуже складно спілкуватися з Росією на найвищому політичному рівні. Хоча, з іншого боку, це не скасовує необхідності економічної і культурної співпраці", - додав Науседа.

Він також закликав до збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки вона не припинить свою агресію проти України. Лідери Німеччини та Литви домовилися домагатися цілей Східного партнерства, висловивши надію на позитивні реформи в країнах-партнерах.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви заявило, що буде добиватися невизнання виданих у спрощеному порядку жителям Донбасу російських паспортів в Європейському союзі.