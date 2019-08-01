Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии в ходе лагерного сбора провели трехдневное тактико-специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах.

На полигоне Цабал в ходе учения разведгруппы с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М», комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» в дневное и ночное время суток отработали поисковые действия в различных районах горно-лесистой местности, пишет пресс-служба Минобороны России.

После обнаружения скрытых лагерей условного противника военнослужащие передали по средствам связи координаты объектов штабу учения и выполнили задачи по захвату «противника», представленного личным составом базы.

Учебно-боевая задача считалась выполненной на «отлично», если разведгруппам удавалось уничтожить лагерь противника с захватом «языка».

Для подготовки разведчиков к работе в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций на учении активно применялись имитационные подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Всего в мероприятии приняли участие около 250 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной техники, в их числе современные бронеавтомобили «Тигр» и разведывательные машины «Дозор».