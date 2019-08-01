В Каспийском море гидрографы Каспийской флотилии провели навигационные работы по обеспечению безопасности мореплавания как боевых кораблей флотилии, так и судов гражданских ведомств и судовладельцев.

Работы ежегодно проводятся в северной и центральной частях Каспийского моря, всего на Астраханском и Махачкалинском морских рейдах выставлено около 30 буёв. Также произведены работы по замене старых средств навигационного оборудования, выполнены установка и обслуживание береговых и плавучих радиомаяков, светящихся знаков и другого оборудования, пишет пресс-служба Минобороны России.

С применением современных океанографических приборов и программно-аппаратных комплексов гидрографы флотилии в постоянном режиме выполняют комплекс специальных работ по наблюдению за уровнем воды в Волго-Каспийском канале, обследованию рельефа морского дна, измерению скорости и направления течения.

На основе проводимых работ и заключений подготавливаются материалы и предложения по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения на Каспийском море и Волго-Каспийском канале, который в дальнейшем передаются во взаимодействующие российские организации по корректуре навигационных карт и пособий.