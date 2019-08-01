На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
|19:26 14.08.2019
|Россия
В Каспийском море гидрографы Каспийской флотилии провели навигационные работы по обеспечению безопасности мореплавания как боевых кораблей флотилии, так и судов гражданских ведомств и судовладельцев.
Работы ежегодно проводятся в северной и центральной частях Каспийского моря, всего на Астраханском и Махачкалинском морских рейдах выставлено около 30 буёв. Также произведены работы по замене старых средств навигационного оборудования, выполнены установка и обслуживание береговых и плавучих радиомаяков, светящихся знаков и другого оборудования, пишет пресс-служба Минобороны России.
С применением современных океанографических приборов и программно-аппаратных комплексов гидрографы флотилии в постоянном режиме выполняют комплекс специальных работ по наблюдению за уровнем воды в Волго-Каспийском канале, обследованию рельефа морского дна, измерению скорости и направления течения.
На основе проводимых работ и заключений подготавливаются материалы и предложения по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения на Каспийском море и Волго-Каспийском канале, который в дальнейшем передаются во взаимодействующие российские организации по корректуре навигационных карт и пособий.
Ще на цю тему:
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
Зенитчики ЮВО из Волгограда успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Капустин Яр
Звено штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ3 в ходе учения совершило посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области
Войска РХБ защиты ЮВО на Ставрополье получили партию новейших термодымовых машин ТДА-3
В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного батальона ЮВО подняты по тревоге для возведения моста через реку Лаба
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО
В ЮВО начались масштабные учения с подразделениями материально-технического обеспечения
В Дагестане и Астраханской области прошли учения по антитеррору с применением транспортных вертолетов
Мотострелки ЮВО на Ставрополье завершили тактическое учение с элементами отражения дронов условного противника
На Каспийской флотилии завершились практические мероприятия в рамках командно-штабного учения