Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели тактическое учение с боевой стрельбой в рамках полевого выхода на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Военнослужащие отработали отражение нападения одиночных и групповых воздушных целей противника, а также обеспечение безопасности полетов своей авиации, пишет пресс-служба Минобороны России.

Специалисты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

При выполнении огневых задач применялись ракеты-мишени, имитирующие беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах до 6 км, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие зависающие вертолеты и наземную бронетехнику.

На полигоне создана максимально сложная мишенная обстановка. В воздух одновременно запускаются до 8 скоростных аэродинамических целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщается.

За время учения было отработано более 20 различных задач, обнаружено, сопровождено и условно уничтожено свыше 30 воздушных целей.

На учение, которое продлится до конца августа, привлечены более 200 военнослужащих, задействовано несколько десятков единиц боевой и специальной техники.