Вперше в Україні баржу з пшеницею відвантажили з найпівнічнішої судноплавної частини Дніпра
|20:01 14.08.2019
|Украина
Компанія Agrostudio Group спільно з компанією Білоруське морське пароплавство здійснили навантаження партії пшениці на теплохід Надія і несамохідну баржу в Київській області.
Про це повідомляє Latifundist, передає НВ.
Agrostudio Group відвантажила вантаж пшениці з портопункту Стайки в Київській області в кількості 1300 т в Миколаївський порт. Подія стала знаковою тим, що вперше зернова відвантаження здійснювалася з найпівнічнішої судноплавної точки України.
За словами директора Agrostudio Group Олександра Якубіна, дана відправка була першою в річковому напрямку діяльності компанії.
Agrostudio Group - виробник і експортер зернових, олійних культур, а також борошна. Земельний банк компанії - 7 тис. га.
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