Компанія Agrostudio Group спільно з компанією Білоруське морське пароплавство здійснили навантаження партії пшениці на теплохід Надія і несамохідну баржу в Київській області.

Про це повідомляє Latifundist, передає НВ.

Agrostudio Group відвантажила вантаж пшениці з портопункту Стайки в Київській області в кількості 1300 т в Миколаївський порт. Подія стала знаковою тим, що вперше зернова відвантаження здійснювалася з найпівнічнішої судноплавної точки України.

За словами директора Agrostudio Group Олександра Якубіна, дана відправка була першою в річковому напрямку діяльності компанії.

Agrostudio Group - виробник і експортер зернових, олійних культур, а також борошна. Земельний банк компанії - 7 тис. га.