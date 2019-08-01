Звено штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ3 в ходе учения совершило посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области
|14:25 14.08.2019
|Россия
Летчики штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) из Краснодарского края отработали посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием в рамках масштабного двустороннего учения.
После зарядки боекомплекта звено штурмовиков Су-25СМ3 совершило взлет и выполнило бомбометание по целям на авиационном полигоне, расположенном на Кубани, пишет пресс-служба Минобороны России.
Подразделения охраны грунтового аэродрома, а также приданная группа армейского спецназа во время посадок самолетов защитила аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника.
В двустороннем учении, которое завершится 16 августа, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, а также соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.
В составе обеих группировок авиации и ПВО принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 2,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.
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