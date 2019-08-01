Войска РХБ защиты ЮВО на Ставрополье получили партию новейших термодымовых машин ТДА-3
|13:26 14.08.2019
|Ставрополь
Войска радиационной химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае получили партию из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.
Данная техника применяется для постановки дымовых завес в целях маскировки крупных объектов при осуществлении перемещения большого количества личного состава и военной техники, пишет пресс-служба Минобороны России.
Новая машина дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая обеспечивает маскировку мостов и других крупногабаритных объектов.
Силовая установка ТДА-3 представляет собой авиационный двигатель, который превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск. Дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения.
В отличие от предшествующей модели на базе автомобиля ГАЗ-66 экипаж новой машины состоит всего из двух человек, в комплекте также имеется переносной пульт управления.
Специальная техника введена в эксплуатацию, её практическое применение по назначению запланировано в сентябре месяце в ходе тактических учений.
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