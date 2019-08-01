Войска радиационной химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае получили партию из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.

Данная техника применяется для постановки дымовых завес в целях маскировки крупных объектов при осуществлении перемещения большого количества личного состава и военной техники, пишет пресс-служба Минобороны России.

Новая машина дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая обеспечивает маскировку мостов и других крупногабаритных объектов.

Силовая установка ТДА-3 представляет собой авиационный двигатель, который превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск. Дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения.

В отличие от предшествующей модели на базе автомобиля ГАЗ-66 экипаж новой машины состоит всего из двух человек, в комплекте также имеется переносной пульт управления.

Специальная техника введена в эксплуатацию, её практическое применение по назначению запланировано в сентябре месяце в ходе тактических учений.