Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
|19:41 14.08.2019
|Украина
Филиал «Херсонский речной порт» ПАО АСК «Укрречфлот» запланировал перевалить партию сили ката натрия в Италию объёмом 5 тыс. тонн.
Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта, передают Порты Украины.
«Порт загрузки — филиал «Херсонский речной порт» ЧАО АСК «Укрречфлот», причал №2, порт разгрузки — Италия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ориентировочная дата прибытия судов в порт загрузки — 19 августа.
Херсонский речной порт расположен в устье реки Днепр, в 28 км от Днепро-Бугского лимана, на правом берегу реки Кошевая. Это единственный устьевой речной порт Днепра с круглогодичной навигацией. Порт находится вне шлюзов гидростанций Днепровского каскада. Порт производит перевалку внешнеторговых и транзитных грузов различной номенклатуры и принимает под обработку морские суда с осадкой до 7,8 м, а также суда типа «река-море».
Перевалка грузов в портах, принадлежащих АСК «Укрречфлот», в январе-июне 2019 года составила 1,8 млн. тонн. В том числе перевалка грузов в портах центрального региона (Днепр, Запорожье, Никополь) составила 1 млн тонн, а южного (Херсон и Николаев) — 0,8 млн тонн.
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