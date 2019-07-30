Одесский морской порт в январе-июле 2019 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,1% — до 13,937 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла на 15,1% — до 10,316 млн тонн, импортных — на 13%, до 2,75 млн тонн, каботажных — в 3,1 раза, до 111,39 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов сократилась на 2,5% — до 759,91 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов увеличилась на 18,5% — до 949,88 тыс. тонн. В частности, перевалка нефтепродуктов выросла в 2,1 раза — до 356,59 тыс. тонн, нефти — на 19,3%, до 409,35 тыс. тонн. Переработка растительного масла сократилась на 1,6% — до 91,62 тыс. тонн, химических грузов — в 3,7 раза, до 44,43 тыс. тонн. Перевалка других наливных грузов увеличилась на 40,5% — до 47,89 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов выросла на 21,3% — до 5,616 млн тонн. В частности, переработка зерна увеличилась на 21,9% — до 4,891 млн тонн, строительных грузов — в 4 раза, до 227,1 тыс. тонн. Перевалка руды сократилась на 14,9% — до 131,52 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов снизилась на 9,8% — до 366,2 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 8,7% — до 7,371 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов выросла на 13,3% — до 2,745 млн тонн, в том числе металлопроката — на 5,1%, до 2,365 млн тонн, чугуна — на 53,8%, до 262,97 тыс. тонн, переработка других грузов черных металлов составила 117,67 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений увеличилась на 10% — до 17,7 тыс. тонн. Перевалка скоропортящихся продовольственных грузов снизилась на 35,2% — до 15,05 тыс. тонн, лесных грузов — в два раза, до 1,48 тыс. тонн. Переработка автотехники и сельхозтехники составила 0,18 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла на 19,4% — до 95,84 тыс. тонн.

Контейнерооборот увеличился на 9,3% — до 360 417 TEU.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

Одесский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.