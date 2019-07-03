В системі бронювання лоукостера Ryanair з’явилися квитки на новий напрямок з Одеси в Будапешт.



Перший рейс заплановано виконати 29 жовтня, а перельоти здійснюватимуться два рази на тиждень: щовівторка та щосуботи.



Найдешевші квитки з ціною €9,9 вже доступні на офіційному сайті Ryanair та скоро будуть наявні на агрегаторі Kiwi, пише lowcost.ua, передає Главком.



Це вже сьомий анонсований напрямок Ryanair з Одеси і перший рейс, який виконуватиметься з України в Угорщину літаками ірландської авіакомпанії.



Раніше повідомлялося, що авіакомпанія-лоукостер Wizz Air з листопада запустить рейси з Одеси в Будапешт, Берлін, Гданськ, Братиславу, Вроцлав і Катовіце.