У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями

18:41 14.08.2019   Россия

Міністерство вищої освіти й науки РФ в липні розіслало в підвідомчі організації рекомендації щодо контактів із іноземними та міжнародними організаціями та прийому іноземних громадян.

Про відповідний наказ пише "Московський комсомолець", а газета "Троїцький варіант" публікує скани документа, повідомляє "Meduza", передає УП.

Наказ, що робить жорсткішими правила контактів із іноземцями, передбачає, що російські наукові організації повинні будуть за 5 днів повідомити Міносвіти про заплановані зустрічі із зарубіжними колегами, надавши список учасників.

Як ідеться у документі, на зустрічі з іноземцем повинні бути присутніми щонайменше двоє російських вчених, а контакти із зарубіжними колегами у неробочий час можливі лише з дозволу керівництва.

Після зустрічі від вчених вимагають скласти звіт із коротким описом розмови, приклавши до нього скани паспортів учасників.

У рекомендаціях російського міністерства йдеться, що при відвідуванні наукових організацій іноземці можуть використовувати записувальні та копіювальні пристрої "лише у випадках, передбачених міжнародними договорами РФ".

Завідувач лабораторією Управління складними системами Інституту проблем машинознавства РАН Олександр Фрадков у відкритому листі на ім'я голови Міністерства освіти й науки РФ зазначив, що цей пункт "викликає особливий подив".

Чи означає ця вимога, що тепер, наприклад, у учасників міжнародних конференцій доведеться "відбирати годинник, телефон та інші технічні пристрої (мабуть, і кулькову ручку теж)", пише він.

Фрадков називає наказ непродуманим і просить міністра вищої освіти й науки Михайла Котюкова покарати співробітників, які підготували його.

А науковий журналіст Ірина Якутенко написала у Facebook, що "наука не буває "російською" й "іноземною", адже це завжди плід спільних зусиль".

Ініціативу Міністерства освіти та науки вона порівнює з обмеженнями на контакти з іноземцями, що існували за часів СРСР.



Ще на цю тему:

18:41 12.08.2019
Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою
14:40 31.05.2019
В Латвии будут судить экс-сотрудника МВД за шпионаж на РФ
08:31 10.05.2019
У країні НАТО двох російських агентів засудили за спробу перевороту
20:21 26.04.2019
Російська шпигунка Бутіна сяде в американську в’язницю
10:11 13.03.2019
Російські цивільні судна займаються розвіддіяльністю - Департамент зовнішньої розвідки Естонії
15:01 04.03.2019
Захарова заявила, что Москва не "спустит на тормозах" историю со Скрипалями
15:41 05.12.2018
Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже
14:42 22.11.2018
Руководить ГРУ назначен Игорь Костюков, включенный в санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США»
07:17 22.11.2018
Начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Коробов "умер от тяжелой болезни"
17:56 12.11.2018
У Росії затримали агента СБУ – таксиста під псевдонімом «Вова»
07:50 12.11.2018
В австрійській в контррозвідці знайшли ще одного російського шпигуна
12:41 09.11.2018
Из-за нового "шпионского скандала" глава МИД Австрии отменила визит в Россию
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
15:26 14.08.2019
Зенитчики ЮВО из Волгограда успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Капустин Яр
14:25 14.08.2019
Звено штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ3 в ходе учения совершило посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
08:41 14.08.2019
Військова співпраця США з Туреччиною триватиме - генерал Херріген
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 14.08.2019
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
20:01 14.08.2019
Вперше в Україні баржу з пшеницею відвантажили з найпівнічнішої судноплавної частини Дніпра
19:41 14.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
19:21 14.08.2019
В январе-июле Одесский порт увеличил грузооборот на 14,1%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд