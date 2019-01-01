З Херсонської області у Київ 16 серпня вирушить баржа з херсонськими кавунами.



Про це повідомив президент кооперативу «Південний союз» Олександр Синенко, передає Главком.



«Так, це правда, буде близько 500 тонн кавунів, дині будуть. Кавун буде з кісточками і без кісточок», - розповідає Синенко.



За його словами, формуватимуть баржу у п'ятницю.



Як повідомляє сайт Херсонської ОДА, 16 серпня з Голої Пристані на Київ вирушить баржа з партією кавунів.



Минулого року баржа вирушила в кінці серпня, але цьогоріч сезон баштанних розпочався раніше.



Нагадаємо, минулого року кавуни, привезені з Херсонщини баржею, обвалили ціни на смугасті ягоди у супермаркетах Києва.