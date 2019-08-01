Ракетный корабль ЧФ России и береговые комплексы «обстреляли» друг друга в рамках учений
|18:01 14.08.2019
|Крым
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота России и береговые комплексы «Бастион» выполнили друг по другу электронные пуски в рамках учений.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
По информации Рулёва, экипаж корабля и боевые расчеты береговых комплексов со своей задачей справились: корабль отбил нанесенный по нему удар, а ракеты, выпущенные по «Бастионам» смог отразить зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Панцирь», прикрывавший береговой комплекс.
Ранее дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота России совершили марш на полигоны для проведения учений.
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