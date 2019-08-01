Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору

16:45 14.08.2019   Абхазия

В рамках проведения тренировки по противодействию терроризму военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили атаку условного противника при попытке захвата военной техники.

По замыслу мероприятия «террористы» проникли на территорию военного городка и предприняли попытку захвата парка боевых машин, пишет пресс-служба Минобороны России. 

С получением сигнала по тревоге было поднято подразделение оперативного реагирования базы. Личный состав с использованием стрелкового оружия и бронетехники отработал задачи по уничтожению условного противника на захваченном контрольно-техническом пункте и в районе расположения боксов с боевой техникой.

В ходе тренировки подразделения усиления выполнили задачи по блокированию возможных путей отхода условных террористов. Медицинская группа оказала первую помощь условно раненым военнослужащим.

Целью тренировки являлась отработка военнослужащими действий при возникновении экстренной ситуации, выборе огневых позиций и слаженного взаимодействия групп антитеррора.

Всего в учебном мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники — современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр».



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