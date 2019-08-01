В Краснодарском крае мостовой железнодорожный батальон Южного военного округа (ЮВО) приступил к тактико-специальному учению по установке рамно-эстакадного моста через реку Лаба на месте разрушенного при массированном авиационном ударе условного противника.

В ходе совершения марша командиры подразделений отработали задачи противовоздушной обороны, преодоления условно зараженных участков местности, а также материально-технического обеспечения в полевых условиях, пишет пресс-служба Минобороны России.

Прибыв в район выполнения задачи, военным водолазам предстоит совершить погружения с борта катера БМК-130, обследовать дно реки, проверив грунт на возможность установки свай, наличие взрывоопасных предметов и скорости течения реки.

В целях создания условий, максимально приближенных к боевым, работу военным железнодорожникам осложнят активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, роль которых исполнят военнослужащие спецназа ЮВО.

Всего в тактико-специальном учении задействовано около 300 военнослужащих и более 60 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г, железнодорожные краны КЖ-562, универсальные сваебойные аппараты УСА-2 и сборно-разборный кран СРК-20.