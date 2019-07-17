Суд Люксембургу виконав рішення Стокгольмського арбітражу у справі Нафтогазу проти Газпрому щодо стягнення з російської компанії 2,8 мільярда доларів на користь Нафтогазу на території цієї країни. Газпром це рішення оскаржує.

Про це йдеться у квартальній звітності «Газпрому», передає Громадське.

Там зазначається, що у травні 2019 року російська компанія дізналася, що суд Люксембургу ухвалив рішення виконати рішення Стокгольмського арбітражу на території цієї країни, що передбачає конфіскацію майна Газпрому на суму до 2,8 мільярда доларів на користь Нафтогазу.

Газпром це рішення оскаржив. Наразі дата розгляду скарги невідома.

19 липня стало відомо, що суди Люксембургу та Нідерландів відхилили апеляцію Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території цих країн.

Апеляцію на виконання рішення Стокгольмського арбітражу у Люксембурзі Газпром подав наприкінці травня 2019 року.

Нагадаємо, що у березні 2019 року Нафтогаз повідомив, що розпочав процес стягнення активів з Газпрому за рішеннями Стокгольмського арбітражу у Люксембурзі.

Зазначимо, що наразі Нафтогаз подає позови до судів різких країн, зокрема Швеції, Нідерландів, Швейцарії та США, у яких прагне стягнути заборгованість Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зокрема, Нафтогаз прагне конфіскувати активи Газпрому у європейських країнах і США та їхнім коштом погасити близько 2,7 мільярда доларів, які наразі Газпром винен за рішенням арбітражного суду у Стокгольмі.

5 липня 2019 року повідомлялось, що Нафтогаз заморозив виплату дивідендів дочірньою компанією Газпрому на суму 145 мільйонів доларів.

Раніше суд заборонив Газпрому отримувати дивіденди з підприємств та цінних паперів, які заморозили іноземні суди на виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти Нафтогазу.

Раніше у Нафтогазі повідомили, що очікують розпочати продаж активів, які іноземні суди арештували у Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, у 2020 році.

Нагадаємо, що борг Газпрому перед Нафтогазом за рішеннями Стокгольмського арбітражу наразі перевищує 2,8 мільярда доларів.

Нафтогаз судиться з Газпромом від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит.

22 грудня 2017-го Нафтогаз заявив, що виграв арбітраж проти російського Газпрому у справі про постачання газу. Також Нафтогаз домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США. Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК Нафтогаз 2,56 мільярда доларів. Через пеню сума боргу Газпрому перевищила 2,7 мільярда доларів.

Російський газовий монополіст подав апеляцію в суд округа Свеа, Швеція наприкінці березня 2018 року. Пізніше в Газпромі повідомляли, що не виплачуватимуть компенсацію Нафтогазу доти, доки не отримають рішення цього апеляційного суду.

16 липня в Нафтогазі заявили, що продадуть конфісковані активи Газпрому, якщо не отримають 2,7 мільярда доларів.

10 листопада стало відомо, що швейцарський суд заборонив компаніям Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG які обслуговують та будують російські газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2» розраховуватись з російським Газпромом.

24 жовтня у Нафтогазі повідомили, що стягнули з Газпрому вже 18 мільйонів доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі про транзит та постачання газу. Нагадаємо, що вперше Нафтогаз повідомив, що стягнув 9 мільйонів доларів з Газпрому 10 жовтня.