Кабмин утвердил решение о начале концессии в портах Херсон и Ольвия

16:21 14.08.2019   Украина

 14 августа, Кабинет министров Украины на своем заседании дал официальный старт концессии госстивидоров портов Ольвия и Херсон, приняв соответствующее решение.

Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Только что правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов Ольвия и Херсон! Имеем предварительно более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний", - проинформировал министр.

"Мы подготовили новый закон о концессии, который новый президент Украины определил среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года, создали Офис государственно-частного партнерства "Спильно", который подготовил технико-экономическое обоснование по лучшим западным стандартам ряда объектов инфраструктуры, прошли все бюрократические согласования условий, процедур и требований. Мы это сделали впервые и первые. И сделали правильно, совместно с лучшими правительственными, общественными, иностранными и украинскими экспертами, бизнесом", - добавил Омелян.

Как ранее заявлял министр инфраструктуры, теперь предполагается, что в этом месяце могут быть объявлены тендеры по передаче в концессию государственных стивидоров в портах Херсон и Ольвия. Все тендерные процедуры могут быть завершены до конца года.

Еще раньше сообщалось о новых деталях проведения планирующихся конкурсов. В частности, сообщалось, что с победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: МИУ, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие, которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Был расширен период, в который были реализованы проекты, которые участники подают в качестве подтверждения. Если раньше эти проекты должны были быть реализованы не позже, чем в течение 10 лет, то теперь этот период расширен до 15 лет.

Для увеличения числа потенциальных участников конкурса требование о необходимости опыта работы с грузами в портовой отрасли расширили, включив в допустимый опыт всю номенклатуру грузов. Также в рамках реализации концессионного проекта предполагается переходной период сроком до двух лет на протяжении которых концессионер сможет подготовить и согласовать непосредственно инвестпроект, оформить лицензии и другие необходимые разрешительные документы, провести инвентаризацию имущества, передающегося в концессию.



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