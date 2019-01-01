Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
|15:41 14.08.2019
|Турция
Подразделения местного командования внутренних войск приграничной турецкой провинции Килис, расположенной на юго-востоке страны, с целью предотвращения любых возможных инцидентов на празднике Курбан-байрам, провели патрулирование границ при поддержке дронов и тренированных собак.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, посредством беспилотных летательных аппаратов подразделения по обеспечению общественного порядка обеспечили контроль над проезжими частями провинции, передают REGNUM.
По имеющимся сведениям, подозрительные автомобили на предмет наличия в них наркотических или взрывчатых веществ проверяли при помощи собак.
Сотрудники правоохранительных органов поздравляли пассажиров остановленных машин с праздником, дарили им парфюмерию и сладости, а детям — Детский журнал внутренних войск.
Сообщается, что местные жители с понимаем относятся к деятельности сотрудников безопасности и с большим одобрением встречают их вежливое и деликатное обращение.
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