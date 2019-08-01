В Москве силовики обыскали офис адвокатов, которые защищали крымских татар

15:21 14.08.2019   Крым

В среду, 14 августа, в Москве силовики пришли в офис правозащитного проекта "Правовая инициатива", который оказывал юридическую помощь крымским татарам, задержанных 10-11 июля на акции протеста на Красной площади в Москве и возле здания Верховного суда Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-секретарь организации Ксения Бабич, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

По словам Бабич, в офисе правозащитников в этот момент находились несколько юристов. Прибывшие туда сотрудники ФСБ в сопровождении бойцов СОБРа показали им свои удостоверения и сказали, что у них "постановление на обыск всего здания". 

"Сейчас силовики отобрали у сотрудников организации телефоны, сфотографировали их паспорта и пытаются открыть кабинет директора "Правовой инициативы". Собственник помещения рассказал правозащитникам, что обыск проходит в соседнем офисе, который находится с ними на одном этаже и не относится к проекту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта организация представляет в Европейском суде по правам человека родственников исчезнувших, внесудебно казненных, пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства.

Напомним, что 10 июля, крымскотатарские активисты вышли на акцию протеста на Красной площади в Москве против преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Участники развернули плакаты с надписями "Прекратите преследования по национальному и религиозному признаку", "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы". После начала пикета российская полиция задержала семь человек.

11 июля возле здания Верховного суда Российской Федерации, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы защиты фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", российская полиция задержала 46 человек, которые приехали поддержать своих соотечественников.



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