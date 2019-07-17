Перу купує український Ан-178

15:01 14.08.2019   Украина

Міністерство внутрішніх справ Перу через Комітет з оцінки контрактів з іноземною державою (CECEE), за результатами тендеру на заміну Ан-32Б, придбає український близькомагістральний літак Ан-178 виробництва ДП”Антонов”.

Про це повідомляє defensa.com, передає Український мілітарний портал.

Окрім українського виробника також розглядалися й інші варіанти, для заміни Ан-32Б (б/т PNP-234)  – C295 та Leonardo C-27J Spartan.

Пропозицію на тендер внесла українська компанія “Спецтехноекспорт”. Фактично Перу стало першим законтрактованим замовником на цей літак.

Вартість угоди оцінюється у 65 млн доларів.

Ан-178 здійснив перший політ 7 травня 2015-го року та зараз перебуває в процесі сертифікації та за програмою імпортозаміщення позбувається комплектуючих російського виробництва.

Ан-178 — український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Це середній транспортний літак вантажопідйомністю 15-18 тонн, (два стандартних морських контейнери).

Його швидкість становить 825 км/год, висота польоту — 12 км, дальність польоту — 5,5 тис. км. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям, що робить його придатним і для оборони. За приблизними оцінками фахівців, вартість літака, залежно від модифікації, складатиме від $ 25 — 40 млн

Також на ДП “Антонов” тривають роботи з імпортозаміщення російських комплектуючих на пасажирському літаку Ан-158 та до кінця 2019-го року перший літак має бути скомплектований із західною авіонікою та обладнання.

В 2020-у році мають розпочатися його льотні та сертифікаційні випробування.



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