Єгипет отримає від Греції БМП-1

14:41 14.08.2019   Греция

Єгипет отримає від Греції 92 бойові машини піхоти БМП-1, які раніше використовувала грецька армія.

Про це повідомляє ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, передає Український мілітарний портал.

Hellenic Defense Systems підписала контракт на відновлення цих машин які були передані в рамках безоплатної допомоги. Контракт буде виконаний на заводі ESA Mandra впродовж 26 місяців.

На початку 90-х Греція отримала від Німеччини близько 500 бойових машин БМП-1, які раніше використовувала армія Німецької Демократичної Республіки (НДР) та після об’єднання країн були не потрібні бундесверу.

Всі машини були чехословацького виробництва, та пройшла місцеву модифікацію, в наслідок чого отримала індекс БМП-1A1 Ost.  Ця модернізація включала:

демонтаж пускової ПТРК 9К11 “Малютка”
встановлення нової радіостанції
заміна азбестових елементів у агрегатах машини на аналогічні з нешкідливих елементів
зовнішнє освітлення відповідно до стандартів НАТО (габаритні вогні, повороти, тощо)
дзеркала заднього вигляду, додаткові ручки та драбина для безпечної посадки екіпажу на корпус
встановлення Leitkreuz (напрямного хреста для орієнтування корони при руху вночі при русі з вимкненим освітленням.

Так само частина БМП-1 армії НДР в свій час були продані Швеції, яка після зняття їх з озброєння реалізовувала третім країнам.

Зокрема частину парку було придбано чеською приватною компанією, через яку згодом вони потрапили і до України.

Грецькі БМП-1 окрім базового комплекту озброєння оснащуються великокаліберним кулеметом M2 Browning .50 калібру (12,7 мм), що встановлений на спеціальні турелі на башті.

Стрільба з кулемету M2 встановленому на грецькій БМП-1 [Кулемет M2 встановлений на грецькій БМП-1] Кулемет M2 встановлений на грецькій БМП-1

Також в подальшому на частині грецьких БМП-1 була демонтована башта та на її місце встановлена 23-мм спарена зенітна установка ЗУ-23 (ЗУ-23-2). Роботи проводилися на місцевій 308-й ремонтній базі. Перша демонстрація зразка відбулась у 2013-у році.

23-мм спарена зенітна установка ЗУ-23 (ЗУ-23-2) на шасі БМП-1 в армії Греції

Єгипет не перший покупець цих бойових машин, раніше Греція вже реалізувала 100 свої БМП-1 в Ірак, де вони брали активну участь у боротьбі з бойовиками “Ісламської Держави”.



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