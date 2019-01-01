УАПЦ припинила існування – офіційно
|14:21 14.08.2019
|Украина
Повідомлення про припинення існування Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) опубліковане в парламентській газеті «Голос України» 14 серпня.
«29 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань внесено запис про припинення існування релігійної організації «Патріархія Української автокефальної православної церкви» шляхом реорганізації, а саме: шляхом приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.
15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Перед Об'єднавчим собором відбувся помісний собор, Українська православна церква Київського патріархату та УАПЦ ухвалили рішення про ліквідацію. До новоствореної церкви також приєдналися кілька ієрархів УПЦ (МП).
5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію. 3 лютого відбулася його інтронізація. 30 січня 2019 року було створено Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України).
УАПЦ було створено в 1919 році, вона існувала в УРСР до 1937 року, потім існувала в 1942–1944 роках як архієпархія Польської православної церкви і була відновлена в 1990 році, об'єднавши близько 1200 парафій.
Ще на цю тему:
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
Москва направила в Турцию священника для причащения живущих в Стамбуле россиян. Пока только одного
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом
УПЦ МП отказалась переходить в Константинопольский патриархат
Автокефалия УПЦ — итоги заседания Священного Синода
Грузинская Православная Церковь поддерживает украинскую автокефалию
Ватопед вдохновил президента Молдовы основать союз по борьбе с мировым материализмом