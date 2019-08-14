Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%

13:41 14.08.2019   Турция

Будівництво приймального терміналу газопроводу "Турецький потік" (TurkStream) в районі населеного пункту Киїкей в турецькій провінції Киркларелі, завершене на 95 відсотків. 

Про це заявили в проєктній компанії TürkAkım, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Будівельні роботи просуваються відповідно до графіка. Очікується, що транспортування газу по трубопроводу розпочнеться наприкінці 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Газопровід "Турецький потік" транспортуватиме російський природний газ по трубах, прокладених по дну Чорного моря до Туреччини і Європи.

По морському дну проходять дві нитки протяжністю 930 кілометрів, потужність прокачування кожної з яких - 15,75 мільярда кубометрів.

Перша нитка "Турецького потоку" призначена для постачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Серед потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину. 

Проєкт на 1,4 млрд євро може посилити залежність ЄС від газу та підірвати українську безпеку, побоюються дипломати ЄС і США. 

Прем'єр-міністр РФ Дмитрій Медведєв заявив, що рішення про продовження газопроводу "Турецький потік" на Болгарію, Сербію і Угорщину може бути прийняте тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не перешкоджатиме постачанню газу за цим маршрутом.

Росія також вимагає гарантій ЄС для приєднання Греції до "Турецького потоку".



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