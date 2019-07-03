Українські авіакомпанії за 7 місяців 2019 року перевезли 7 млн 652,5 тис. пасажирів, що на 10,9% перевищило результат за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на Державіаслужбу України, передає УНІАН.

Обсяг пасажирських перевезень на міжнародних маршрутах збільшився на 11% і становив 6 млн 985 тис. осіб, на внутрішніх був зафіксований на рівні 667,5 тис. осіб. У період з січня по липень 2019 року українські авіакомпанії виконали 58,6 тис. рейсів, поліпшивши цей показник на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них 49,3 тис. рейсів були міжнародними (+3,6%).

Пасажиропотік всіх українських аеропортів за 7 місяців 2019 року збільшився на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 13 млн 427,1 тис. осіб. З них 12 млн 77,7 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+21,2%), 1 млн 349,4 тис. пасажирів вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами.

Пасажиропотік аеропортів України за 7 місяців 2019 року (вказані аеропорти, оприлюднили свої результати):

аеропорт Бориспіль — 8 млн 325,7 тис. пасажирів (+ 21,2%)

аеропорт Жуляни — 1 млн 590,3 тис. пасажирів (+6%)

аеропорт Львів — 1 млн 192,7 тис. пасажирів (+41,2%)

аеропорт Харків — 683,3 тис. пасажирів (+25%)

аеропорт Запоріжжя — 282,2 пасажирів (+26,7%)

аеропорт Дніпропетровськ — 187,8 тис. пасажирів (+11,5%)

Серед українських авіакомпаній загальні дані про розмір пасажироперевезень за 7 місяців 2019 року опублікував тільки SkyUp. Авіакомпанія за звітний період перевезла 849 298 пасажирів. Подвійна різниця в цифрах внутрішнього пасажиропотоку в показниках авіакомпаній і аеропортів пояснюється специфікою підрахунку.

Наприклад, мандрівника, що вилетів з Борисполя до Одеси, авіакомпанія враховує як одного пасажира, водночас кожен з аеропортів включає його в свою статистику — Бориспіль як пасажира, що вилетів і Одеса як особу, що прилетіла.



