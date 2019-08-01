Будівництво мечеті в Києві коштуватиме Турецькій Республіці за попередньою інформацією не менше 10 млн дол.

Про це журналісту УНН заявив лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

"Поки що ми не визначилися, на яку кількість людей буде розрахована мечеть. Ми хочемо на 7-8 тисяч, вони кажуть, що можна на 3 тисячі. Від цього буде залежати розмір мечеті та, відповідно, вартість. Проте, я думаю, (на будівництво мечеті – ред.) витратять не менше 10 млн дол.", - сказав Джемілєв.

За його словами, наразі готові ескізи мечеті, проте ще не погоджений її розмір.

"На території мечеті буде Духовне управління, релігійний навчальний заклад та адміністративні будівлі", - розповів Джемілєв.

Нагадаємо, у Києві планують збудувати мечеть за кошти Турецької Республіки. За словами Джемілєва, будівництво мечеті планується у Печерському районі Києва.