Мін’юст назвав умови передачі засудженого для відбування покарання із РФ до України

13:01 14.08.2019   Украина

Однією з умов для передачі засудженого з установ відбування покарань на території Російської Федерації до України є згода засудженого громадянина України.

Про це ідеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Укрінформу щодо ситуації з незаконно засудженим у Росії кореспондентом Укрінформу Романом Сущенком.

Як зазначається у відповіді, згідно зі ст. 3 Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року, яка діє у відносинах між Україною та Російською Федерацією, та ст. 606 Кримінального процесуального кодексу України засуджену особу може бути передано за визначених умов, зокрема: якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку, тобто України, якщо вирок набрав законної сили, якщо на час отримання запиту про передачу засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменше 6 місяців, або йому ухвалено вирок до ув’язнення на невизначений строк, якщо на передачу згоден засуджений, якщо держава ухвалення вироку (Російська Федерація) і держава виконання вироку (Україна) згодні на передачу засудженого, тощо.

Також повідомляється, що відповідно до ч. 1 ст. 605 КПК України підставою для розгляду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є запит уповноваженого (центрального) органу іноземної держави (у цьому випадку Міністерства юстиції Російської Федерації), звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім’ї.

Окрім того, зазначають у Мін’юсті, відповідно до ч. 2 ст. 2 Конвенції засуджена особа може висловити своє побажання бути переданою згідно з цією Конвенцією як державі винесення вироку, так і державі виконання вироку.

У Мін’юсті також пояснюють, що відповідно до ч. 3 ст. 9 Конвенції та ч. 2 ст. 611 КПК України виконання покарання в Україні стосовно переданої особи, засудженої вироком суду іноземної держави, здійснюється згідно з кримінально-виконавчим законодавством України.

Таким чином, наголошують у відомстві, щодо засудженого, переданого для відбування покарання в Україні, настають такі самі правові наслідки, як і щодо осіб, засуджених в Україні за вчинення такого ж кримінального правопорушення.

Також повідомляється, що відповідно до ст. 12 Конвенції та ч. 3 ст. 611 КПК України до особи, переданої в Україну для подальшого відбування покарання, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, амністію або здійснено помилування у порядку, передбаченому законом.

Як повідомлялося, на початку серпня захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним».

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д.Утробіно).

У колонії Сущенко перебуває в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими. Його утримання там 5 серпня було продовжено на три місяці.



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