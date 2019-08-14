У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
|12:41 14.08.2019
|Турция
У Мармуровому морі зіткнулися танкер та суховантаж, які чекали своєї черги проходу через Босфор. Одне із суден прямувало до України із США.
Про це повідомляє інформагентство ЗІК.
«Біля узбережжя в районі Зейтинбурну (район провінції Стамбул, частина міста Стамбул – ред.) минулої ночі танкер Mammadaminresulzadeh під ліберійським прапором зіткнувся із суховантажним судном Doric Warrior, яке прямувало з американського Ньюпорту до України», – повідомляє інформагентство.
На місце події були направлені команди берегової охорони, представники прибережної безпеки та Стамбульського морського порту.
В результаті зіткнення обидва судна отримали ушкодження. Ніхто з членів екіпажів не постраждав.
За даними інформагентства IHA, зіткнення сталося о 22.00 учора. Наразі триває розслідування інциденту та встановлюються його причини. Оцінку стану суден після аварії було здійснено з повітря, в результаті чого було виявлено пошкодження верхньої частини корпусу танкера.
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