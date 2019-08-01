Окупанти розмістили на Чорноморському флоті в Криму ескадрилью безпілотників «Форпост» для патрулювання прибережних районів і пошукових операцій.

Про це повідомляє російська газета «Известия» з посиланням на Головний штаб ВМФ РФ, передає inforesist.

Зазначається, що БПЛА «Форпост» візьмуть під спостереження значну частину Чорного моря. При цьому патрулювання може здійснюватися цілодобово, якщо безпілотники будуть змінювати один одного.

«Головне достоїнство БПЛА «Форпост» у тому, що вони можуть патрулювати територію тривалий час — 12-14 годин мінімум. Для спостереження за морськими просторами це дуже важливо. Саме тому така ж ескадрилья є, наприклад, на Камчатці», – заявив журналістам військовий експерт Антон Лавров.

Також розміщена під Севастополем ескадрилья безпілотників даватиме цілевказівки ракетним системам кораблів, береговим комплексам «Бастіон» і артилерії.

Як відомо, «Форпост» був створений на основі закуплених Росією ізраїльських безпілотників Searcher Mk II. Наразі БПЛА «Форпост» є самим використовуваним дроном в російській армії. Його також активно використовують російські військові в Сирії.

У ВМФ Росії анонсували, що незабаром на озброєння Чорноморського флоту надійде модернізована версія зазначеного безпілотника – «Форпост-М».