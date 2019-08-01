Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг оккупированного Крыма. Представители "властей" Крыма оценили эту идею как нереалистичную .



Сергей Цеков высказал мнение, что идея о создании режимного района вокруг аннексированного Крыма — это показатель «уровня государственного мышления на Украине».

«Я думаю, что на Украине масса проблем. Но люди, которые, по сути, разрушили Украину, не нашли ничего лучше, чем предложить создать режимный район вокруг Крыма», — сказал он РБК.

"Сенатор" назвал идею о создании режимного района примитивной.



