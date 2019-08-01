В оккупированном Крыму ответили на идею Киева создать режимный район вокруг полуострова
|13:01 14.08.2019
|Крым
Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг оккупированного Крыма. Представители "властей" Крыма оценили эту идею как нереалистичную.
Сергей Цеков высказал мнение, что идея о создании режимного района вокруг аннексированного Крыма — это показатель «уровня государственного мышления на Украине».
«Я думаю, что на Украине масса проблем. Но люди, которые, по сути, разрушили Украину, не нашли ничего лучше, чем предложить создать режимный район вокруг Крыма», — сказал он РБК.
"Сенатор" назвал идею о создании режимного района примитивной.
Ще на цю тему:
20:21 14.08.2019
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
17:01 14.08.2019
“До катастрофи справа поки що не дійшла”: Балух написав з колонії українській активістці
“До катастрофи справа поки що не дійшла”: Балух написав з колонії українській активістці
09:22 14.08.2019
Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму
Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму
19:10 13.08.2019
Прокуратура: Встановлено особи понад тисячу найманців РФ, підозрюваних в участі в "самообороні" під час окупації Криму
Прокуратура: Встановлено особи понад тисячу найманців РФ, підозрюваних в участі в "самообороні" під час окупації Криму
15:10 13.08.2019
Держгідрографія: Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму / Мапи
Держгідрографія: Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму / Мапи
09:00 13.08.2019
Оккупанты открыли в «Артеке» смену «Юный следователь»
Оккупанты открыли в «Артеке» смену «Юный следователь»
21:01 12.08.2019
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня