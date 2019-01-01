За підсумками першої декади серпня імпорт дизельного палива в Україну скоротився на 33%, до 129 тис. т, у порівнянні з першою декадою липня (193 тис. т).

Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані консалтингової групи А-95, передає НВ.

Причиною стало припинення прямих поставок російського палива в Україну.

Так, імпорт трубопроводом Прикарпат Західтранс припинився з 1 серпня через введення на нього 3,75% мита, поставки палива виробництва компанії Лукойл залізницею також припинені через відсутність узгодженого на серпень графіка російським мінекономрозвитку.

За підсумком першої декади попереднього місяця на ці поставки припало близько 35% від усього імпорту ДТ в Україну або 67 тис. т.

Після 1 серпня в Україну надходить тільки ресурс Роснєфті за змішаною логістичною схемою: трубопроводом до Гомеля (Білорусь), де перевалюється в залізничні цистерни і заходить в Україну через ділянку білорусько-українського кордону в Чернігівській обл. Максимальна пропускна здатність цього каналу поставок невідома: оцінки експертів коливаються в межах від 120 до 200 тис. т на місяць.

За 1-10 серпня по такій схемі в Україну було імпортовано 19,7 тис. т ДП. У порівнянні з 1-10 липня, ці поставки збільшилися на 17% (на 2,9 тис. т).

Відвантаження палива білоруських НПЗ в Україні за підсумком першої декади серпня зросли на 13,5% (на 9,8 тис. т), до 82,5 тис. т. Імпорт з Литви виріс на 32% (на 3,1 тис. т ), до 12,6 тис. т.

Митне оформлення морського імпорту ДТ в першій декаді серпня склало 14,4 тис. т проти 27 тис. т в першій декаді липня.

Частка білоруських НПЗ у структурі імпорту за підсумком першої декади серпня досягла 64% у порівнянні з 38% за аналогічний період липня.

Незважаючи на зниження обсягів імпорту на третину, ринок не відчуває нестачі палива у зв'язку з великими накопиченими запасами.

Як повідомлялося, в липні 2019 року імпорт ДТ досяг рекордних обсягів і склав 663 тис. т (+20,5% до червня). Зокрема, приріст поставок був зафіксований після офіційної публікації рішення Кабінету Міністрів про введення мит на трубопровідне ДТ з Росії.