Імпорт дизпалива в Україну в серпні знизився на 33%

12:21 14.08.2019   Украина

За підсумками першої декади серпня імпорт дизельного палива в Україну скоротився на 33%, до 129 тис. т, у порівнянні з першою декадою липня (193 тис. т).

Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані консалтингової групи А-95, передає НВ.

Причиною стало припинення прямих поставок російського палива в Україну.

Так, імпорт трубопроводом Прикарпат Західтранс припинився з 1 серпня через введення на нього 3,75% мита, поставки палива виробництва компанії Лукойл залізницею також припинені через відсутність узгодженого на серпень графіка російським мінекономрозвитку.

За підсумком першої декади попереднього місяця на ці поставки припало близько 35% від усього імпорту ДТ в Україну або 67 тис. т.

Після 1 серпня в Україну надходить тільки ресурс Роснєфті за змішаною логістичною схемою: трубопроводом до Гомеля (Білорусь), де перевалюється в залізничні цистерни і заходить в Україну через ділянку білорусько-українського кордону в Чернігівській обл. Максимальна пропускна здатність цього каналу поставок невідома: оцінки експертів коливаються в межах від 120 до 200 тис. т на місяць.

За 1-10 серпня по такій схемі в Україну було імпортовано 19,7 тис. т ДП. У порівнянні з 1-10 липня, ці поставки збільшилися на 17% (на 2,9 тис. т).

Відвантаження палива білоруських НПЗ в Україні за підсумком першої декади серпня зросли на 13,5% (на 9,8 тис. т), до 82,5 тис. т. Імпорт з Литви виріс на 32% (на 3,1 тис. т ), до 12,6 тис. т.

Митне оформлення морського імпорту ДТ в першій декаді серпня склало 14,4 тис. т проти 27 тис. т в першій декаді липня.

Частка білоруських НПЗ у структурі імпорту за підсумком першої декади серпня досягла 64% у порівнянні з 38% за аналогічний період липня.

Незважаючи на зниження обсягів імпорту на третину, ринок не відчуває нестачі палива у зв'язку з великими накопиченими запасами.

Як повідомлялося, в липні 2019 року імпорт ДТ досяг рекордних обсягів і склав 663 тис. т (+20,5% до червня). Зокрема, приріст поставок був зафіксований після офіційної публікації рішення Кабінету Міністрів про введення мит на трубопровідне ДТ з Росії.



Ще на цю тему:

13:57 02.11.2017
Бензин в 2018 году подорожает в РФ на 10% независимо от цен на нефть
20:22 26.01.2016
В 2016 году в России повысятся цены на бензин
21:42 11.01.2016
В России с нового года подорожали акцизы на бензин
08:46 12.01.2015
Цены на нефть упали ниже $50 и продолжают снижаться
18:25 21.11.2014
В России ждут роста цен на бензин в 2015 году на 10%
08:16 06.11.2014
В 2015 году цены на бензин в России значительно вырастут
12:14 30.09.2013
В 2014 году ожидается значительный рост цен на бензин   1
16:15 26.04.2013
Цена на бункерное топливо в порту Новороссийск в конце 17 недели изменилась
16:15 26.03.2013
Цена на бункерное топливо в порту Новороссийск в начале 13 недели не изменилась
17:50 26.02.2013
Цена на бункерное топливо в порту Новороссийск в начале 9 недели снизилась
14:37 28.12.2012
Цена на бункерное топливо в порту Новороссийск в конце 52 недели осталась стабильной
10:04 19.04.2012
Бензин в Сочи продолжает дорожать
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
20:41 14.08.2019
Литва і Німеччина: "Північний потік-2" має враховувати інтерес України
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
15:26 14.08.2019
Зенитчики ЮВО из Волгограда успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Капустин Яр
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
08:41 14.08.2019
Військова співпраця США з Туреччиною триватиме - генерал Херріген
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 14.08.2019
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
20:01 14.08.2019
Вперше в Україні баржу з пшеницею відвантажили з найпівнічнішої судноплавної частини Дніпра
19:41 14.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
19:21 14.08.2019
В январе-июле Одесский порт увеличил грузооборот на 14,1%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд