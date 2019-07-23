За даними посольства України в США, 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала з-за кордону з 2014 року, надійшло зі Сполучених Штатів.

Про це йдеться в повідомленні дипломатичного представництва в Facebook, передає НВ.

У посольстві зазначили, що це є "важливим свідченням довіри від наших американських партнерів до військово-технічного співробітництва з Україною, а також знак результатів реформ і напрацювань, які відбуваються і будуть здійснюватися в українській військовій та оборонній сферах".