Фрегат "Адмирал Касатонов" начнет госиспытания в сентябре
|11:21 14.08.2019
|Крым
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в течение недели выйдет на завершающий этап заводских ходовых испытаний. Корабль перейдет к госиспытаниям в сентябре.
Об этом FlotProm сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
Решение о выходе примут после окончательного доклада главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову и готовности экипажа корабля и сдаточной команды завода "Северная верфь" к выполнению программы испытаний.
Сейчас фрегат готовят к выходу в море.
"Под руководством командира корабля капитана I ранга Ивана Рогатина проверяются знания личного состава по специальности, проводятся тренировки вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части по навигационным особенностям испытаний, - говорится в сообщении. - Совместно со сдаточной командой завода также производится проверка к выходу в море оборудования и вооружения корабля".
Экипаж фрегата прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ для проведения всех этапов программы испытаний и дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения.
"Адмирал Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года и вернулся в первой декаде января 2019 года. Они возобновились в конце апреля.
Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров.
Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль.
Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.
Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".
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