Фрегат "Адмирал Касатонов" начнет госиспытания в сентябре

11:21 14.08.2019   Крым

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в течение недели выйдет на завершающий этап заводских ходовых испытаний. Корабль перейдет к госиспытаниям в сентябре.

Об этом FlotProm сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Решение о выходе примут после окончательного доклада главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову и готовности экипажа корабля и сдаточной команды завода "Северная верфь" к выполнению программы испытаний.

Сейчас фрегат готовят к выходу в море.

"Под руководством командира корабля капитана I ранга Ивана Рогатина проверяются знания личного состава по специальности, проводятся тренировки вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части по навигационным особенностям испытаний, - говорится в сообщении. - Совместно со сдаточной командой завода также производится проверка к выходу в море оборудования и вооружения корабля". 

Экипаж фрегата прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ для проведения всех этапов программы испытаний и дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения. 

"Адмирал Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года и вернулся в первой декаде января 2019 года. Они возобновились в конце апреля. 

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров.

Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль.

Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.

Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".

 



Ще на цю тему:

14:01 12.08.2019
Судостроители аннексированного Крыма получили заказ Росморречфлота на судно для ДФО
16:40 05.08.2019
В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
14:20 05.08.2019
Судостроительный завод в оккупированном Крыму рассчитывает на греческие контракты
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
17:36 23.07.2019
Аннексированные крымские судзаводы готовы построить скоростные катера для туристической отрасли Греции
11:00 22.07.2019
Оккупанты на захваченных заводах собрались строить скоростные катера для Греции
16:20 25.06.2019
"Кометы" для Крыма будет строить захваченный оккупантами судостроительный завод "Море"
13:30 21.06.2019
Верфи оккупированного Крыма опять обещают "нагрузить" гособоронзаказом
20:13 01.04.2019
Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ
11:41 21.03.2019
Оккупанты хотят построить на "отжатом" предприятии морское судно-беспилотник
17:41 15.03.2019
Фрегат ЧФ РФ спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе"
11:01 06.03.2019
13-й судоремонтный завод в аннексированном Севастополе завершил средний ремонт морского тральщика ЧФ РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
20:41 14.08.2019
Литва і Німеччина: "Північний потік-2" має враховувати інтерес України
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
15:26 14.08.2019
Зенитчики ЮВО из Волгограда успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Капустин Яр
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
08:41 14.08.2019
Військова співпраця США з Туреччиною триватиме - генерал Херріген
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 14.08.2019
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
20:01 14.08.2019
Вперше в Україні баржу з пшеницею відвантажили з найпівнічнішої судноплавної частини Дніпра
19:41 14.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
19:21 14.08.2019
В январе-июле Одесский порт увеличил грузооборот на 14,1%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд