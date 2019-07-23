Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в течение недели выйдет на завершающий этап заводских ходовых испытаний. Корабль перейдет к госиспытаниям в сентябре.

Об этом FlotProm сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Решение о выходе примут после окончательного доклада главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову и готовности экипажа корабля и сдаточной команды завода "Северная верфь" к выполнению программы испытаний.

Сейчас фрегат готовят к выходу в море.

"Под руководством командира корабля капитана I ранга Ивана Рогатина проверяются знания личного состава по специальности, проводятся тренировки вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части по навигационным особенностям испытаний, - говорится в сообщении. - Совместно со сдаточной командой завода также производится проверка к выходу в море оборудования и вооружения корабля".



Экипаж фрегата прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ для проведения всех этапов программы испытаний и дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения.



"Адмирал Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года и вернулся в первой декаде января 2019 года. Они возобновились в конце апреля.



Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров.

Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль.

Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.

Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".