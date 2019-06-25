Оккупационные власти Крыма с удивлением обнаружили, что на полуострове практически исчез «средний класс». Доля жителей, которых можно отнести к этой категории ничтожна мала.

Об этом, ссылаясь на результаты исследования, сообщает сайт «Новости Крыма».

По данным исследования, в Крыму всего 5.5% населения можно отнести к среднему классу. В Севастополе этот показатель чуть выше и составляет 7,1%.

По мнению экспертов, стабильность и процветание многих развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе. Это люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов.

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.