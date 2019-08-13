Кремль після ядерного вибуху похвастався, що виграє гонку озброєнь у США
|10:41 14.08.2019
|Россия
У Кремлі похвасталися тим, що випереджають США у сфері розробки ядерного озброєння на тлі вибуху під Сєвєродвінськом, який призвів до суттєвого підвищення рівня радіації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Спілкуючись у вівторок з журналістами, речник Кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати інцидент.
Він сказав, що "організація, яка проводила випробування, вже зробила заяву з цього приводу, вони пояснили причини аварії, що сталася під час випробувань", цитує його агентство ТАСС. Пєсков назвав загибель співробітників під час випробування "героїчною".
У державній російській компанії "Росатом" заявили, що загоряння та вибух під Сєвєродвінськом 8 серпня стався під час випробування ракети на морській платформі. Аварія призвела до загибелі 5 осіб та значного підвищення рівня радіації.
Президент США Дональд Трамп, реагуючи на події в Росії, заявив у своєму Twitter, що США "багато чому вчаться від невдалого ракетного вибуху в Росії", і додав, що "у нас є схожі, хоча і більш досконалі технології".
Пєсков у вівторок заявив, що США, хоч і витрачають на питання оборони більше грошей, ніж усі держави світу, відстають від Росії.
Пєсков сказав, що Владімір Путін неодноразово говорив, що "російські розробки в цій галузі поки значно випереджають рівень, якого вдалося досягти іншим країнам, і є досить унікальними", цитує його ТАСС.
Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".
Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.
Ще на цю тему:
Трамп: Вибух на полігоні в Росії дозволив американським фахівцям отримати чимало нової інформації
РФ розмістила берегову ракетну систему "Бал" в 35 км від кордону з Норвегією / Мапа
ОДК ожидает сертификацию ЕС на производство двигателей для МС-21
ВДВ Росії формують ще п'ять танкових батальйонів
Импортозамещение в оборонной промышленности России будет контролировать Генпрокуратура
В России решили снизить втрое стоимость БТР на платформе "Бумеранг"
Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору РСМД