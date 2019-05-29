Правительство России распорядилось "передать" на ближайшие два десятилетия часть акватории Узкой бухты в аннексированном Крыму.

"Предоставить (...) на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории бухты Узкой Черного моря (...) для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении российского кабмина, принятом 9 августа и размещенном во вторник на портале официального опубликования правовых актов, передает Интерфакс.

Речь идет о территории площадью 0,0175 кв. км. Ее передача исключает возможность использования водного объекта юрлицами и физлицами "для иных целей" (в том числе рекреации, рыболовства и рыбоводства).

Узкая бухта является составляющим водоемом Каркинитского залива Черного моря.

Омывает крымский поселок Черноморское.

Также на берегу расположен исторический комплекс Калос-Лимен.

Имеет песчаный берег длиной 6 км.