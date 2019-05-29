Кабмин РФ "передал" пограничникам часть акватории бухты на западе аннексированного Крыма
|10:21 14.08.2019
|Крым
Правительство России распорядилось "передать" на ближайшие два десятилетия часть акватории Узкой бухты в аннексированном Крыму.
"Предоставить (...) на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории бухты Узкой Черного моря (...) для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении российского кабмина, принятом 9 августа и размещенном во вторник на портале официального опубликования правовых актов, передает Интерфакс.
Речь идет о территории площадью 0,0175 кв. км. Ее передача исключает возможность использования водного объекта юрлицами и физлицами "для иных целей" (в том числе рекреации, рыболовства и рыбоводства).
Узкая бухта является составляющим водоемом Каркинитского залива Черного моря.
Омывает крымский поселок Черноморское.
Также на берегу расположен исторический комплекс Калос-Лимен.
Имеет песчаный берег длиной 6 км.
Ще на цю тему:
Україна виділила кошти на будівництво контрольних пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом
В ФСБ рассказали, как усовершенствовалась система охраны границы оккупированного Крыма
На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
Оккупанты задержали гражданина Украины, который пытался покинуть Крым в обход пограничных пунктов пропуска