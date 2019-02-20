Турецький авіаперевізник Turkish Airlines має намір зняти проморолик для своєї рекламної кампанії з метою збільшення туристичних потоків до Києва.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови КМДА Марину Хонду у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Turkish Airlines - єдина компанія, яка розпочала такий проект в Україні - зйомку промороликів про міста, де вона має постійні рейси. На сьогодні потік туристів із Туреччини зріс удвічі, але ми вважаємо його недостатнім і хочемо його ще збільшити. Адже, наприклад, лише у Стамбулі 15 млн населення, але потік туристів із Туреччини впродовж півроку становив лише близько 60 тис. Туризм є однією з пріоритетних наших галузей, а ці ролики допоможуть нам у просуванні нашого міста", - сказала вона під час зустрічі з генеральним директором компанії Turkish Airlines Дінчером Саїджі в Києві.

Як зазначається, спочатку зйомки були заплановані тільки на Золотих воротах, Андріївському узвозі, Бессарабській площі, в Софійському соборі та в Національній опері, в парку "Феофанія", в Національному музеї архітектури та побуту й на інших туристичних локаціях. Однак після зустрічі з представниками міської влади компанія вирішила додати до переліку локацій пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз, станцію метро "Арсенальна" й пішохідний міст на Труханів острів.

Як повідомлялося, провідний турецький авіаперевізник Turkish Airlines у 2018 році обслужив понад 800 тис. пасажирів на власних рейсах до/з України, що на 28% більше, ніж у 2017 році.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) створена в 1933 році з флотом із п'яти літаків. На сьогодні має повітряний флот із 329 пасажирських і вантажних літаків.

Turkish Airlines здійснює рейси за 300 напрямками (49 внутрішніх, 251 міжнародний), будучи першою в Європі та четвертою у світі авіакомпанією за кількістю напрямків.

Компанія входить до Star Alliance - найбільшого глобального альянсу авіакомпаній, що пропонує клієнтам перельоти в усьому світі, згідно з єдиними стандартами обслуговування.