Державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» 13 серпня оголосило тендер на будівництво тимчасових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з окупованою Росією Автономною республікою Крим.



Очікувана вартість закупівлі становить 96,27 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.



Під забудову планують задіяти земельну ділянку площею 5,91 га, яка розташована в Генічеському районі Херсонської області за межами села Чонгар на відстані 300 м від адміністративного кордону з Кримом.



Будівництво передбачено здійснювати у дві черги. У першу входитиме облаштування режимної зони з відокремленням смуг в’їзд/виїзд за допомогою огорожі та розміщенням на відведеній території: адміністративно-службової будівлі та по обидва боки; будівлі поглибленого огляду транспортних засобів; контрольно-пропускних пунктів з тіньовими навісами над ними; митного контролю державної фіскальної служби; паспортного контролю державної прикордонної служби України; паспортного та митного контролю; вбиральні.



Також на території режимної зони передбачено влаштувати вольєр для чотирьох службових собак; артезіанську свердловину; дизельну електростанцію; пожежні резервуари; очисні споруди та технологічні майданчики (для тимчасового зберігання автомашин і для сміттєвих контейнерів).



Крім цього, планується виконати реконструкцію існуючої комплектної трансформаторної підстанції.



Всі роботи мають завершити до 28 листопада 2019 року.



Друга черга будівництва включатиме влаштування сервісної зони з розміщенням (на окремій території) будівель з тіньовими навісами біля кожного, а саме: центру надання адміністративних послуг; автостанції; будівлі відпочинку водіїв.



Також на території сервісної зони передбачено влаштування очисних споруд; артезіанської свердловини; пожежних резервуарів, дизельної електростанції та майданчиків для тимчасового зберігання автомашин та для сміттєвих контейнерів.



Здати виконані роботи, згідно з тендерною документацією, передбачено не пізніше 31 грудня 2020 року.



Сам аукціон відбудеться 5 вересня.



Як відомо, у липні президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим до 20 грудня цього року завершити повне облаштування КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. При цьому, очільник Херсонщини висловив застереження, що у реалізації проекту з облаштування КПВВ є такі ризики: корупційний, брак фінансування, а також порушення проектантами та генпідрядником договірних термінів проектування і будівництва.



У червні Міністерство з питань окупованих територій повідомило про запровадження моніторингу на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні (Чаплинка, Каланчак і Генічеськ) з анексованим Росією Кримом у формі анонімного анкетування.



«Анонімне анкетування дозволить вивчити, а потім проаналізувати проблеми, з якими стикаються жителі тимчасово окупованого Криму», - сказав перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі.