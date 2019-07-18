США відкинули звинувачення МЗС РФ щодо втручання у мітинги в Москві
|09:41 14.08.2019
|Россия
Офіційний представник Держдепартаменту США Ванесса Еккер відкинула звинувачення російського Міністерства закордонних справ (МЗС) на адресу посольства США у Москві.
Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила посольство США в РФ в тому, що воно втручається у внутрішні російські справи при інформуванні про мітинги, які проходять у Москві. За словами Захарової, американська дипломатична місія опублікувала в соцмережах детальний маршрут акції, яка відбулася 3-го серпня.
При цьому спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що російські парламентарії виступають за розслідування втручання у внутрішні справи країни.
Як підкреслила Ванесса Екер, поширена посольством інформація була направлена на забезпечення безпеки американських громадян, які перебувають в Москві.
Нагадаємо, Росія направить офіційні звернення до США та Німеччини через публікації їхніх дипломатичних співробітників та ЗМІ, що стосуються неузгодженою акції в Москві 3 серпня.
Ще на цю тему:
Росія назвала США "могильниками" ДРСМД
Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня
США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ
США і Росія проведуть переговори в Гельсінкі
Украина останется темой переговоров Трампа и Путина – Волкер
США решили закрыть бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД