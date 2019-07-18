Офіційний представник Держдепартаменту США Ванесса Еккер відкинула звинувачення російського Міністерства закордонних справ (МЗС) на адресу посольства США у Москві.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила посольство США в РФ в тому, що воно втручається у внутрішні російські справи при інформуванні про мітинги, які проходять у Москві. За словами Захарової, американська дипломатична місія опублікувала в соцмережах детальний маршрут акції, яка відбулася 3-го серпня.

При цьому спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що російські парламентарії виступають за розслідування втручання у внутрішні справи країни.

Як підкреслила Ванесса Екер, поширена посольством інформація була направлена на забезпечення безпеки американських громадян, які перебувають в Москві.

Нагадаємо, Росія направить офіційні звернення до США та Німеччини через публікації їхніх дипломатичних співробітників та ЗМІ, що стосуються неузгодженою акції в Москві 3 серпня.