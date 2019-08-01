Британія в ООН заявила про утиски прав українців в окупованому Криму
|09:22 14.08.2019
|Крым
Постійний представник Великобританії в Раді Безпеки ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу.заявила, що жителі окупированного Криму з українським громадянством позбавлені доступу до базових послуг.
Про це повідомляється на сайт уряду Великобританії, передає Главком.
Пірс назвала кілька регіонів світу, в яких, за її словами, катастрофічна ситуація з дотриманням гуманітарного права.
«В Україні громадянам Криму було відмовлено в доступі до базових послуг, тому що вони не будуть змінювати своє громадянство, що суперечить міжнародному гуманітарному праву«, - повідомила Пірс.
Потім вона назвала Південний Судан, зазначивши, що всі сторони повинні повною мірою дотримуватися правосуддя перехідного періоду для того, щоб відновити суспільний лад. Порушення гуманітарного права також викликала ситуація з безпекою в Малі і Салехе.
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