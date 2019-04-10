Кремль оголосив персоною нон грата українського дипломата

09:01 14.08.2019   Украина

Співробітник генконсульства України у Санкт-Петербурзі був оголошений Кремлем персоною нон грата в Росії.

Таке рішення російське керівництво ухвалило у відповідь на аналогічні дії української влади щодо громадянина, який працював на Москву під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на МЗС РФ, передає Главком.

«У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata працівника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі», - заявили в міністерстві.

Як відзначає російське зовнішньополітичне відомство, українські спецслужби ще у травні 2019 року «влаштували чергову провокацію, безпідставно оголосивши співробітника Генерального консульства Росії у Львові персоною нон грата».

Російські дипломати зазначають, що СБУ три місяці не оприлюднювала цю інформацію.

Вони припустили, що замовчування зазначеного факту, «пов'язане із внутрішньополітичними іграми» в Україні.

Як повідомлялося, 13 серпня в СБУ повідомили, що у Львівській області місцевий мешканець збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові. 



Ще на цю тему:

11:26 16.07.2019
Украина продлила запрет на товары из России до 2021 года
11:06 02.07.2019
Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон
16:48 27.06.2019
Україна, терміном на 5 років, ввела антидемпінгові мита на імпорт плоского прокату з РФ
12:10 04.06.2019
Україна сьогодні представить позицію в суді ООН за позовом проти РФ
18:01 15.05.2019
Україна запровадила спеціальні мита на всі товари з Росії, крім вугілля та скрапленого газу
20:01 02.05.2019
Суд ООН почне слухання про порушення Росією двох конвенцій 3 червня
10:41 02.05.2019
Україна очікує нових міжнародних санкцій проти Кремля через "паспортну агресію"
12:21 25.04.2019
Кабмін зібрався на нараду щодо протидії економічній агресії РФ
20:41 16.04.2019
Росія не визнає рішення суду про виплату 44,4 млн доларів "Укрнафті"
19:41 12.04.2019
Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели на российском самолете-амфибии Бе-200
14:01 10.04.2019
Україна розширила ембарго на товари з РФ
10:41 10.04.2019
Сьогодні уряд розгляне нові торговельні санкції проти РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
14:41 14.08.2019
Єгипет отримає від Греції БМП-1
18:50 13.08.2019
На грецькому острові евакуювали села через нестримні лісові пожежі / Фото
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:07 14.08.2019
Разведчики ЮВО провели специальное учение по поиску и уничтожению групп условного противника в горах Абхазии
17:41 14.08.2019
МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування
16:45 14.08.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
20:10 13.08.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения современных бронемашин
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Всі новини країни
Россия Россия
20:41 14.08.2019
Литва і Німеччина: "Північний потік-2" має враховувати інтерес України
19:26 14.08.2019
На Каспийской флотилии полностью обеспечена безопасность летней навигации
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
15:26 14.08.2019
Зенитчики ЮВО из Волгограда успешно поразили воздушные цели условного противника на полигоне Капустин Яр
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 14.08.2019
Внутренние войска Турции используют для патрулирования границы дроны
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
08:41 14.08.2019
Військова співпраця США з Туреччиною триватиме - генерал Херріген
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 14.08.2019
Німеччина і Литва наполягають на збереженні санкцій проти Росії
20:01 14.08.2019
Вперше в Україні баржу з пшеницею відвантажили з найпівнічнішої судноплавної частини Дніпра
19:41 14.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
19:21 14.08.2019
В январе-июле Одесский порт увеличил грузооборот на 14,1%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд